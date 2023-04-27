Украина на повестке дня. Столтенберг рассказал о планах на саммит НАТО в Вильнюсе

По его словам, на предстоящем саммите НАТО планирует активизировать для Украины многолетнюю программу поддержки. Она поможет украинской армии перейти из советского к "натовскому" типу вооружения.

Также, по словам генсека, члены НАТО на саммите обсудят усиление обороны стран-участников альянса. В частности, речь идет об увеличении бюджетов на оборону.

"Так как в более опасном мире мы должны инвестировать больше и лучше в нашу оборону", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что саммит стран НАТО пройдет в Вильнюсе (столице Литвы) 11-12 июля.

Напомним, ранее генсек альянса заявил, что пригласил президента Украины Владимир Зеленского в Вильнюс на саммите НАТО. По его словам, глава государства согласился.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что летний саммит НАТО - это возможность подтвердить поддержку Украины и предоставить "график вступления".

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