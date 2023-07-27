Украина попросила ЕС покрыть дополнительные расходы на "зерновой коридор солидарности", - Reuters

В письме от 21 июля Министерство сельского хозяйства Украины обратилось к главе торгового ведомства ЕС Валдису Домбровскису с просьбой оказать финансовую помощь для покрытия дополнительных транспортных расходов, связанных с использованием альтернативных маршрутов ЕС, известных как "коридоры солидарности".

По оценкам Украины, дополнительные расходы составят 30-40 долларов за тонну.

Однако источники издания заявляют, что у Еврокомиссии нет средств, чтобы помочь профинансировать дополнительные транспортные расходы, с которыми столкнется украинский экспорт зерна после прекращения "зернового соглашения".

"Мы пока не нашли решения, как поддержать перевозки зерна. Люди ломают голову еще с прошлого года. Много усилий уже было потрачено на упрощение системы", - сказал источник, знакомый с ходом обсуждения в Еврокомиссии.

В письме также содержится просьба Украины расширить "коридоры солидарности" на 1-1,5 млн тонн в месяц за счет "зеленых коридоров", в том числе в Адриатическое море, страны Балтии, в Германию и Нидерланды.

По словам одного из дипломатических источников, денег очень не хватает, и значительные средства могут появиться только после среднесрочного пересмотра бюджета, на согласование которого может уйти еще несколько месяцев, даже если учесть, что осенний сбор кукурузы уже не за горами.

Представитель Еврокомиссии подтвердил изданию получение письма от Украины и заявил, что "в настоящее время рассматриваются подобные запросы и ответят на них в установленном порядке".

Выход РФ из "зернового соглашения"

В этом месяце Россия вышла из соглашения по транзиту украинского зерна, заключенного под эгидой ООН, которое обеспечивало безопасный проход украинских грузовых судов с зерновыми, масличными и пшеницей на мировые рынки.

Украина теперь будет вынуждена почти полностью полагаться на дорогостоящие маршруты через Европейский союз, а самая дешевая альтернативная артерия - река Дунай - после бомбардировок, возможно, не сможет увеличить свои объемы настолько, насколько на это рассчитывали.

По оценкам Международного валютного фонда, в результате этого мировые цены на зерно вырастут на 10-15%.

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