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Украина подала заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2030

Фото: президент Федерации футбола Португалии Фернандо Гомес, президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко (uaf.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Украина присоединилась к Испании и Португалии в их заявлении на проведение Чемпионата мира по футболу 2030 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

Федерации футбола Португалии и Королевская федерация футбола Испании присоединили Украину к заявке на проведение Чемпионата Мира-2030. УЕФА со своей стороны сразу выразил поддержку.

"Пример упорства и стойкости украинского народа вдохновляет, поэтому данная инициатива направлена на осуществление вклада в восстановление страны в период восстановления благодаря силе футбола", - пишет пресс-служба.

Условия участия Украины в заявке будут обсуждены в будущем.

"Отныне в Координационный комитет по подготовке заявки на проведение Чемпионата Мира-2030 во главе с Антонио Ларанхо будут входить и представители украинской стороны", - сообщает Украинская ассоциация футбола.

Фото: президент Федерации футбола Португалии Фернандо Гомес, президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко (uaf.ua)

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