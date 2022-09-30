Украина подает заявку в НАТО. Какая процедура вступления в Альянс

Политика открытых дверей декларирует то, что вступить в НАТО может любая европейская страна, которая обязуется внести вклад в обеспечение коллективной безопасности.

С 1949 года число стран-участниц увеличилось с 12 до 30 в ходе восьми раундов расширения. Последней страной, которая вступила в НАТО, является Северная Македония, которая присоединилась 27 марта 2020 года.

На сегодня пять стран заявили о стремлении к членству в НАТО - Босния и Герцеговина, Финляндия, Грузия, Швеция и Украина. Финляндия и Швеция в этом году завершили переговоры, союзники в июле подписали протоколы о присоединении. Официально процедура вступления в отношении них завершится, когда протоколы будут ратифицированы парламентами всех стран-участниц.

Очередность действий

Сначала страна-претендент подает заявку на вступление. Если члены НАТО приходят к единогласному решению, то кандидата официально приглашают начать переговоры о вступлении. Это первый шаг на пути к официальному членству, но далее предстоит пройти еще несколько этапов.

Переговоры с группой НАТО

Эти переговоры проходят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, в них участвуют группы экспертов и представители страны-кандидата. Цель - получить официальное подтверждение готовности претендента выполнить политические, юридические и военные обязательства, которые распространяются на членов Альянса.

Переговоры проходят в две сессии, на первом заседании обсуждаются политические, оборонные или военные вопросы, что, по сути, дает возможность установить выполнение предварительных условий.

Формальных четких критериев, как со вступлением в ЕС, нет, но для вступления в НАТО предполагается, что страна соответствует ряду стандартов в оборонной, политической, экономической сферах, в сфере прав человека и так далее.

Вторая сессия носит более технический характер и включает обсуждение ресурсов, безопасности и правовых вопросов, а также вклада каждой новой страны-участницы в общий бюджет НАТО. Это определяется на пропорциональной основе в соответствии с размером их экономики по сравнению с экономикой других стран-членов Альянса.

Кандидаты также обязаны принять меры по обеспечению защиты секретной информации НАТО и подготовить свои службы безопасности и разведки к работе с Управлением безопасности НАТО.

В итоге стороны нарабатывают график завершения необходимых реформ, которые могут продолжаться даже после того, как эти страны станут членами НАТО.

Кандидаты подтверждают графики выполнения реформ

На этом этапе страна-претендент подтверждает принятие обязательств по членству в форме письма о намерениях от министра иностранных дел на имя генерального секретаря НАТО. Вместе с этим письмом подаются индивидуальные графики реформ.

Подписание протоколов

Затем НАТО готовит протоколы о присоединении к Вашингтонскому договору. Эти протоколы фактически являются поправками или дополнениями к Договору, которые после подписания и ратификации союзниками становятся неотъемлемой частью самого документа.

Ратификация протоколов

Затем страны-участницы НАТО ратифицируют протоколы в соответствии со своими национальными требованиями и процедурами.

Предложение от генсека

Как только все страны-участницы НАТО уведомят правительство США, депозитария Вашингтонского договора, о принятии ими протоколов к Североатлантическому договору, генсек официально предлагает новым участникам вступить в НАТО.

Последние этапы

Затем страны-кандидаты присоединяются к Североатлантическому договору в соответствии со своими национальными процедурами. После того, как документы поступят на хранение в Государственный департамент США приглашенные формально становятся членами НАТО.

Отметим, некоторые этапы могут быть пропущены или пройдены крайне быстро. Так случилось с Швецией и Финляндией, чьи заявки были одобрены моментально и единственной проблемой стала позиция Турции.

С 1996 все новые члены НАТО сначала проходили через План действий по членству, но, как показывает практика Швеции и Финляндии, этот этап тоже не является обязательным.