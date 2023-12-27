ua en ru
Ср, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина начнет массовое производство снарядов "натовского" калибра, - Камышин

Среда 27 декабря 2023 18:16
UA EN RU
Украина начнет массовое производство снарядов "натовского" калибра, - Камышин Фото: Александр Камышин, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины
Автор: Юлия Акимова, Наталья Кава

Украина планирует массово увеличить производство снарядов калибра 155 мм в следующем году. Однако все будет зависеть от доставки пороха.

Как сообщает РБК-Украина, об этом на встрече с журналистами заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Глобальный мир в этом году даже не удвоился. Мы начали разработку снаряда 155 калибра, планируем производить массово в следующем году. Но мы зависим от порохов. Натовские порохи – мы их никогда не производили", – заявил Камышин.

Он отметил, что Украина делает все возможное, чтобы усилить свои оборонные предприятия. В частности, власть дает равные возможности частным производителям по сравнению с государственными. Это связано с тем, что частный сегмент развивается гораздо быстрее.

Ранее Камышин заявляла, что медленное производство снарядов связано с дефицитом пороха.

Производство западного оружия в Украине

Напомним, Украина пытается привлечь оборонные компании из стран Запада в производство своей продукции на своей территории.

В частности, еще в конце октября стало известно, что Украинская оборонная промышленность и немецкий оборонный концерн Rheinmetall создали совместное предприятие.

Предприятие будет помогать Украине ремонтировать технику, переданную странами Запада, а также планирует производить танки и бронемашины.

Завод Rheinmetall хотят запустить на территории Украины уже в 2024 году, заявил недавно генеральный директор концерна Армин Паппергер.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Война России против Украины
NEWS
Фитьо о мобилизации: военнообязанные могут сами выбрать бригаду для службы
Фитьо о мобилизации: военнообязанные могут сами выбрать бригаду для службы
DAILY
Больше налогов, меньше доходов. Какой может быть экономика военного времени и что она даст стране
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Больше налогов, меньше доходов. Какой может быть экономика военного времени и что она даст стране