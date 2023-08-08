Украина с начала года в четыре раза нарастила производство ПТРК "Стугна", - Камышин

Количество производимых украинских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Стугна-П" в июле этого года вчетверо больше, чем в январе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Александра Камышина в эфире телемарафона.

"Мы в июле произвели в четыре раза больше "Стуни", чем в январе. И мы двигаемся в увеличении производства дальше. Сколько бы мы его ни производили сейчас. Ее будет недостаточно", - сказал Камышин.

По его словам, "по всем техническим параметрам "Стугна" обходит ПТРК Javelin".

"Javelin очень хороший продукт, но будем системно работать, чтобы увеличивать производство собственного продукта и со временем сразиться за то, чтобы наш продукт был достойно представлен на внешних рынках", - отметил министр.

Он также сообщил, что оборонно-промышленный комплекс стремительно растет, в частности, за счет переориентации гражданских предприятий на выпуск оборонной продукции.

По словам министра, на момент его назначения в феврале этого года в Украине было по два поставщика корпусов мин 82 мм и 120 мм, в то время как сегодня их количество выросло в соответствии с 14 и 13.

"Это хороший признак, что государство перестраивает экономику на военные рельсы", - подчеркнул Камышин.

Он также добавил, что к началу войны 80% отрасли ОПК составлял госсектор, в то время как сегодня его доля уменьшилась.

"И через пять лет после завершения войны нашей победой, я уверен, что будет только наоборот: только 20% останется в государственных руках. И при этом мы ничего не планируем приватизировать. Главная причина - частные компании развиваются скорее государственных", - спрогнозировал глава Минстратегпрома.

ПТРК "Стугна"

ПТРК "Стугна-П" - украинский противотанковый ракетный комплекс. Разработан киевским конструкторским бюро "Луч".

Комплекс относится ко второму поколению ПТРК - он является полуавтоматическим, с системой наведения по лазерному лучу. Может вести огонь ракетами калибра 130 или 152 мм с различными боевыми частями, устанавливаемыми в контейнере.

Оператор может управлять комплексом дистанционно с пульта, выносимого на расстояние до 50 м.

Вооруженные силы Украины активно используют "Стугну" на фронте. В частности, недавно наши защитники с помощью украинского противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" уничтожали 3 танка и 1 вражескую БМП российских оккупантов.