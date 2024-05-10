Украина начала переговоры с Бельгией о гарантиях безопасности

Отмечается, что согласно распоряжению президента Владимира Зеленского, украинскую переговорную делегацию возглавляет руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак.

Но сегодняшний раунд переговоров провел заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква. Бельгийскую делегацию возглавил руководитель Кабинета премьер-министра по вопросам безопасности и внешних отношений Петер Моорс.

Фото: Переговоры (president.gov.ua)

"Мы ценим лидерство Бельгии во многих вопросах поддержки Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО на пути к нашему членству", - подчеркнул Жовква.

Во время переговоров стороны обсудили текст проекта соглашения, коснулись отдельных положений и договорились о следующем раунде переговоров. В Офисе президента сообщили, что достигнутый прогресс по результатам первого раунда создает реальные возможности для подписания документа уже в ближайшее время.