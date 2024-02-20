Украина построила 10 ГВт возобновляемой энергетики благодаря "зеленому" тарифу, - гострейдер

"Зеленый тариф когда-то был очень мощным механизмом, который позволил как магнитом приманить инвестиции в Украину, в т.ч. иностранные", - сказал Притула.

По его словам, поддержка отрасли ВИЭ со стороны государства помогла к началу 2022 года иметь почти 10 ГВт мощностей генерации ВИЭ.

В то же время, он напомнил, что сектор зеленой энергетики переживает тяжелые времена из-за задолженности государственного "Гарантированного покупателя" за уже произведенную электроэнергию. В этих обстоятельствах, по мнению представителя ЭКУ, часть производителей переходит работать в рыночные условия.

"Не следует забывать, что механизм зеленого тарифа ограничен во времени и уже в 2030 году он перестанет существовать. Так что выход (всей отрасли ВИЭ, - ред.) на свободный рынок это лишь вопрос времени", - отметил Притула.

Напомним, ранее сообщалось, что отрасль возобновляемой энергетики в Украине нуждается в полном погашении старых долгов и мер от государства, чтобы они не накапливались в дальнейшем, считает Игорь Тынный, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики