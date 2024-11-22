Украина в плей-офф Лиги наций: кто потенциальные соперники с намеком на принципиальность

"Сине-желтые" были на грани. Перед финальным туром в группе B1 подопечные Сергея Реброва шли последними и были главным кандидатом на вылет в Дивизион C. Однако победа над сборной Албании с параллельным успехом Чехии позволила Украине финишировать второй.

Теперь главная команда сразится за повышение в классе. Соперником "сине-желтых" станет одна из сборных, финишировавших третьими в квартетах элитного дивизиона. Итак, круг потенциальных оппонентов ограничен четырьмя командами – Шотландией, Бельгией, Венгрией и Сербией.

Жеребьевка плей-офф состоится в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне 22 ноября. Эта стадия турнира будет состоять из двух матчей весной 2025 года. Первые поединки запланированы на 20 марта, а ответные матчи – на 23 марта.

Сборная Шотландии

"Тартановая армия" прошла похожий на "сине-желтый" путь. В четвертом сезоне Лиги наций подопечные Стива Кларка стартовали даже немного хуже – с трех поражений подряд. Правда, каждый раз шотландцы уступали с разницей в один мяч. От сборных Польши (2:3) и Португалии (1:2) решающие голы пропускали в самой концовке.

Зато ко второму кругу скоротечного турнира Шотландия превратилась. Сначала команда Кларка в Глазго героически отстояла нулевую ничью с португальцами. Далее дожала сборную Хорватии в большинстве (1:0) и отомстила "Кадре" своей победой в добавленное время (2:1). Как следствие, шотландцам не хватило балла для второго места.

Лучший бомбардир в Лиге наций 2024/25: Джон Макгинн и Скотт Мактоминей (по 2 мяча)

Статистика против сборной Украины: 5 матчей (+2, =1, -2, мячи – 7:6).

Сборная Бельгии

А вот "красные дьяволы" турнир провалили. В шести турах команда Доменико Тедеско набрала те же 4 пункта, что и дебютант Дивизиона A – Израиль. Более того, если бы не дурацкая красная карточка Пеллегрини в первом матче против сборной Италии, то бельгийцы финишировали бы последними. Хотя и стартовали с победы над теми же "сине-белыми" (3:1).

Да, из "золотого поколения" сборной Бельгии в команде остались единицы. Однако класс имеющихся исполнителей вряд ли уступает, например, Италии, где в старте выходит хавбек ныне скромного "Торино" Риччи. "Красные дьяволы" выглядели слабо в обороне и атаке. Тот же коэффициент ожидаемых голов превысил 1.00 в двух из шести поединков.

Лучший бомбардир в Лиге наций 2024/25: Кевин Де Брюйне (2 мяча)

Статистика против сборной Украины: 1 матч (+0, =1, -0, мячи – 0:0).

Сборная Венгрии

Неплохой второй сезон подряд в элитной компании выдала дружина Марко Росси. В этот раз мадьяры попали на двух грандов, так что без провалов не обошлось. От сильнейших национальных команд сборная Венгрии дважды получила полную сумку – Германия дома забила пять мячей, а Нидерланды наказали венгров четырьмя голами.

В остальных поединках наследники Пушкаша не проиграли ни разу и взяли 6 очков. В частности, подопечные Росси не удержали победу над "оранье" (1:1) и спаслись с немотивированной Бундестим. А за досадные "нули" с Боснией и Герцеговиной дома полностью реваншировались на выезде (2:0). Впрочем, этого не хватило для финиша вторыми. Но спасение возможно.

Лучший бомбардир в Лиге наций 2024/25: Доминик Собослай (3 мяча)

Статистика против сборной Украины: 2 матча (+2, =0, -0, мячи – 5:2).

Сборная Сербии

Парадокс, но в группе A4 балканцы оказались слишком миролюбивыми. Команда Драгана Стойковича свела вничью половину матчей. "Нулевку" против сборной Испании на старте турнира можно занести в актив, а вот в финальном туре сербы обязаны были побеждать конкурента за второе место – Данию. "Белые орлы" доминировали (22 удара), но не забили.

Но такой результат, очевидно, потолок этой сборной Сербии. Балканская команда уже проделала путь из Дивизиона C в элиту Лиги наций. Удержаться на этом уровне будет достижением, а вылет обратно в Дивизион B не станет сенсацией. Подопечные Стойковича, как и многие другие крепкие сборные, имеют дилемму – быть рыбой в воде второго эшелона либо "мальком" в первом.

Лучший бомбардир в Лиге наций 2024/25: Александар Митрович и Алекса Терзич (по 1 мячу)

Статистика против сборной Украины: 5 матчей (+0, =1, -4, мячи – 2:12).

Сборная Украины способна конкурировать со всеми четырьмя потенциальными соперниками. Да, Бельгия – самый громкий из возможных оппонентов. Однако, под руководством Тедеско "красные дьяволы" больше напоминают дьяволят. Противостояние команд в решающем туре группового этапа Евро-2024 стало подтверждением этого. "Сине-желтым" лишь немного не хватило фарта, чтобы припнуть длинный язык Де Брюйне.

Сразу два из четырех соперников мгновенно получат клеймо принципиального по причинам не совсем спортивным. История противостояний с Сербией автоматически лелеет ожидания увидеть противостояние с "белыми орлами". Местная федерация уже и дрова в костер подбросила, написав кляузу в УЕФА о поведении украинских фанатов. Болельщики лишь соединили братские российский и сербский флаги, а функционеры уже обиделись.

Тем временем непростые политические отношения сделают горячим и гипотетический плей-офф против Венгрии. Тамошняя сборная – особенная в истории "сине-желтых". Именно против венгров национальная команда Украины сыграла первый поединок в истории. Тогда украинская сборная уступила в Ужгороде, а затем проиграла и спарринг на выезде. С тех пор турнирные пути команд не пересекались, так что взять реванш сейчас было бы эпично.

Наконец сборная Шотландии – самый неудобный соперник для команды Реброва. Именно "Тартановую армию" Украина пропустила вперед в предыдущем розыгрыше Лиги наций, не забив в обоих матчах и потерпев разгром (0:3) в решающем поединке. Победа же в плей-офф квалификации к ЧМ-2022 радовала к моменту поражения сборной Уэльса. Украинской сборной всегда тяжело против британских команд, так что такого жребия хочется избежать...