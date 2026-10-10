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Украина поддержала Международный уголовный суд на фоне санкционного давления США

01:57 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина как государство-участник Римского устава подтвердило поддержку Международного уголовного суда, его независимости и добродетели. Заявление прозвучало через несколько часов после того, как США ввели санкции против суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины в соцсети X.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что именно этот суд помогает привлечь Россию к ответственности за ее преступления.

"Для Украины МКС является жизненно важным институтом в нашем стремлении привлечь к ответственности за российские зверства и обеспечить справедливость для жертв и выживших", - говорится в заявлении.

Украина также пообещала и дальше сотрудничать с другими государствами-участниками, чтобы суд работал эффективно.

Заявление появилось в непростое для суда время. Еще в июле госсекретарь США Марко Рубио объявил кампанию по "демонтажу угрозы" со стороны МКС для американского суверенитета, а затем Вашингтон ввел санкции против части судей и прокуроров, в том числе против председателя суда Томоко Акане. Между тем, несколько государств, среди них Венесуэла и Чад, объявили о выходе из суда.

Санкции против суда как институции Вашингтон объявил вечером 9 октября . Рубио объяснил, что США запретят какие-либо операции с МКС и перекроют ему ресурсы, обвинив суд в попытках расширить свои полномочия и преследовать американцев. Решение было принято вскоре после того, как Нобелевскую премию мира получила бывший судья МКС.

Украина стала полноправной участницей Римского устава 1 января 2025, после ратификации документа Верховной Радой в августе 2024-го. Именно этот суд в марте 2023 выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина за незаконную депортацию украинских детей.

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