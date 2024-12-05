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Украина подписала с ЕС соглашение об использовании доходов от замороженных активов РФ

Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министр финансов Сергей Марченко подписал соглашение о создании Механизма кредитного сотрудничества для Украины (Ukraine Loan Cooperation Mechanism - ULCM). Он создаст правовую рамку для обслуживания и погашения полученных Украиной средств на сумму до 45 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Как отметили в министерстве, механизм позволит использовать доходы от замороженных активов России для покрытия основной суммы ссуды от партнеров в рамках инициативы G7 ERA, а также процентов и любых других расходов, связанных с займом.

Средства, доступные через ULCM, могут быть использованы только для погашения соответствующих займов, предоставленных Украине кредиторами в рамках инициативы G7 по механизму дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine – ERA).

Кредит для Украины

Ранее Украина подписала Меморандум о взаимопонимании и Кредитное соглашение с Европейским Союзом о привлечении до 35 млрд евро макрофинансовой помощи (MFA).

Денежные средства будут предоставляться в соответствии с новым Механизмом кредитного сотрудничества для Украины (Ukraine Loan Cooperation Mechanism - ULCM), который обеспечит безвозвратную форму макрофинансовой помощи.

В июне лидеры стран "Большой семерки" договорились о предоставлении Киеву кредита на сумму 50 миллиардов долларов, частично финансируемого за счет процентов, полученных от российских активов, конфискованных после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Верховная Рада 3 декабря внесла изменения в Бюджетный кодекс для того, чтобы получить от стран G7 50 млрд долларов под российские активы. Закон вводит новое понятие – "условные долговые обязательства".

Документом установлено, что деньги не будут учитываться как государственный долг Украины. Украина не будет возвращать этот кредит до тех пор, пока не получит репарации от России.

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