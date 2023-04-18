Украина подписала декларацию с Советом Европы: что она предусматривает

Украина подписала Совместную декларацию о демократическом управлении в части местного самоуправления (плана мероприятий, наработанного украинской стороной по итогам диалога высокого уровня в штаб-квартире Совета Европы в ноябре 2022 года).

"Это продолжение нашего сотрудничества, которое уже давно продолжается с Советом Европы. Сейчас ситуация изменилась, полномасштабное вторжение поставило много процессов под сомнения. И мы понимаем, в условиях, когда вся страна вместе свыше года противостоит российскому нашествию, стоящие перед проблемами и вызовами местным самоуправлением, хорошим управлением велики и только вместе с коллегами из Совета Европы мы можем их решать", - сказал Корниенко.

По его словам, сильное, ответственное, развитое и эффективное самоуправление, которое должно существовать в нашем государстве - непременная часть трека по членству Украины в ЕС.

В то же время глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк добавила, что сегодня Украина движется по дорожной карте к своей цели - обеспечить систему государственного управления и местного самоуправления, европейскую по принципам и дизайну, но адаптивную к экзистенциальным военным угрозам со стороны российской и других диктатур.

Она назвала целесообразным большинство замечаний и рекомендаций, содержащихся в заключении Центра экспертизы доброго правления (по запросу украинской стороны), ведь они значительно улучшают и качество самой дорожной карты и, кроме того, более четко очерчивают задачи, которые сегодня стоят перед нами.

Шуляк также поддержала задачи, отраженные в дорожной карте, которые есть среди приоритетов - укрепление автономии местных финансов, предложения по поддержке развития территорий, которые непропорционально пострадали в результате боевых действий и уменьшения численности населения.

Также в выводах говорится, что в условиях полномасштабного вторжения и действия правового режима военного положения определенная централизация неизбежна, о необходимости достичь согласия относительно основных параметров системы местного самоуправления и реформы публичной администрации, об урегулировании деятельности военных администраций и трансформации их после победы в администрации. префектурного типа

"Наконец-то, прозрачность процессов восстановления и восстановления, внедрение механизмов консультаций с местным самоуправлением и гражданским обществом, создание специальных рабочих групп для разработки инновационных программ, согласованных с приоритетами ЕС. Эта рекомендация полностью соответствует нашему видению Восстановления страны. Все эти компоненты - от введения публичных консультаций на всех уровнях и привлечением всех стейкхолдеров к созданию рабочих групп по инновациям и экологической проблематике - должны быть наработаны как на уровне нормативных документов правительства и Министерства восстановления, так и на уровне закона", - убеждена председатель партии.