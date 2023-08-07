Украина во время войны продает России титановое сырье для производства самолетов и ракет

Украина обладает большими запасами титановых руд. По подсчетам государственной Объединенной горно-химической компании, 20% всех мировых запасов этого сырья сосредоточено именно в Украине. При этом металлический титан и изделия из него Украина практически не производит. На экспорт идет концентрат, из которого в других странах уже производится готовая продукция.

Сам концентрат бывает нескольких видов – рутиловый, ильменитовый, цирконовый, дистен-силеманитовый, ставролитовый. Важная деталь – Государственная служба экспортного контроля (ГСЭК) по непонятным причинам контролирует только экспорт ильменитового концентрата, на вывоз которого предприятия должны получать соответствующее разрешение (так называемый "билет"). Этот вид сырья признан продукцией двойного назначения (то есть может использоваться в военной сфере). Другие концентраты почему-то вывозятся без контроля.

Экспорт титановых концентратов продолжается во время войны. С июля прошлого года по апрель 2023 года принадлежащая государству Объединенная горно-химическая компания (ОГХК) отправила на экспорт 82,2 тысячи тонн руд, содержащих титан. По данным, полученным от источников в титановой отрасли, значительная часть этой продукции попала в Российскую Федерацию.

В частности, партии титанового концентрата были проданы компаниям-посредникам из Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, которые имеют в основателях граждан РФ и работают с Россией.

К примеру, в июле, августе и сентябре 2022 года ОГХК поставила тысячи тонн концентрата венгерской компании Sic Luceat Lux KFT, учредителями которой являются уроженцы Крыма Александр и Светлана Мурадян (скорее всего, просто подставные лица).

Титановый концентрат поставлялся венгерской Sic Luceat Lux KFT, учредителями которых являются уроженцы Крыма (фото РБК-Украина)

В открытых источниках отмечено, что основными контрагентами этой компании и грузополучателями в 2021-2022 годах являлись ООО "Редметконцентрат" (Москва), ООО "Нерудная компания" (Белгород), ООО "Минко Рус" (Белгород) и другие российские компании.

Таким образом, указанная компания является очевидной российской прокладкой, и государственная компания ОГХК не может этого не знать.

Другой пример – польская компания BioProfTech Sp.zoo, зарегистрированная в Варшаве. Ее основателем является Руслан Акопян – зарегистрированный в оккупированном Харцызске Донецкой области. Акопян имеет российское гражданство. Эта компания получала партии ильменита из Украины летом и осенью 2022 года.

Польская BioProfTech Sp.zoo с основателем из оккупированного Харцызска получала партии ильменита (фото РБК-Украина)

Еще более вопиющая ситуация с другим предприятием – "Запорожским титано-магниевым комбинатом" (ООО ЗТМК), которое ранее принадлежало олигарху Дмитрию Фирташу, а в 2021 году решением суда было возвращено в государственную собственность (решение еще в процессе исполнения). ЗТМК – единственный в Украине производитель губчатого титана. В отличие от ОГХК он продавал на экспорт уже не просто сырье, а фактически готовую продукцию – титановую губку, титановые слитки, тетрахлорид титана, шлак титана. В 2022 завод почти не работал, но распродавал продукцию, которая находилась у него на складах. В общей сложности было продано около 2 тысяч тонн титановой продукции на общую сумму 276,6 млн гривен.

Покупателями среди прочих оказались компании из Черногории, Австрии, Литвы, Чехии, связанные с Россией и имеющие российских учредителей.

В частности, покупателем тетрахлорида выступила компания Nadezda Invest Doo, зарегистрированная в городе Будва (Черногория), соучредителями которой являются Сергей Орехов и Владислав Нечипоренко.

Чешская Nadezda Invest Doo покупала украинский тетрахлорид титана (фото РБК-Украина)

Губчатый титан у ЗТМК покупала австрийская компания LL-Resourses GmbH, директором которой является гражданин РФ Анатолий Зайцев из Санкт-Петербурга. Он постоянно проживает в Австрии и является доверенным лицом олигарха Дмитрия Фирташа, ранее владевшего ЗТМК.

А титановый шлак в августе 2022 года покупала компания из Чехии Cytleon Sro, соучредителем которой является гражданин России Леонид Цитленок, зарегистрированный в Москве.

Европейские компании с российскими учредителями закупали украинское титановое сырье (фото РБК-Украина)

Перечислять можно долго, чтобы не перегружать читателя цифрами и названиями компаний-прокладок, ограничимся вышеприведенными примерами. Их достаточно, чтобы утверждать – государственные предприятия то ли сознательно, то ли по халатности продают титановую продукцию фирмам-прокладкам, которые поставляют ее дальше в Россию. Где конечным потребителем указанной продукции вероятнее всего являются военные заводы. В частности – крупнейший в мире производитель титана и продукции из него – "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", которая исторически нуждалась в украинском сырье и продолжает нуждаться в нем сегодня. Продукция ВСМПО-Ависма широко используется военными заводами. В частности, для производства самолетов, вертолетов, крылатых ракет и другой продукции.

Безусловно, ситуация требует вмешательства на самом высоком уровне, тщательного расследования и контроля за экспортом титанового сырья. Совершенно непонятно, почему Государственная служба экспортного контроля на данный момент не прекращает титановый экспорт фирмам-прокладкам, работающим с Россией. Трудно объяснить также, почему разрешение на экспорт установлено только для концентраций ильменита, при том что другие виды продукции разрешается вывозить бесконтрольно.

Без сомнения, в период военного времени экспорт титанового сырья в Россию должен быть исключен, поэтому государству необходимо составить список надежных международных компаний, которым продавать сырье было бы разрешено, и запретить продажу сырья фирмам однодневкам и разного рода посредникам, независимо от того, в каких странах они зарегистрированы.

Иначе Украина и дальше будет усиливать собственного врага, открыто провозглашающего своей целью уничтожение украинской государственности.