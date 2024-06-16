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Украина на первом этапе ожидает мобилизацию не менее 4000 заключенных, - Малюська

Киев, Воскресенье 16 июня 2024 22:16
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Украина на первом этапе ожидает мобилизацию не менее 4000 заключенных, - Малюська Фото: Денис Малюська, министр юстиции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

На первом этапе мобилизации заключенных Украина ожидает, что добровольно присоединиться к армии согласятся более 4000 человек.

Об этом сказал министр юстиции Украины Денис Малюська, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

"Мотивация наших заключенных сильнее, чем у наших обычных солдат", - сказал министр юстиции в комментарии The Washington Post.

Разговор с Малюськой, как уточняет The Washington Post, проходил на территории тюрьмы, из которой почти 100 заключенных уже вышли на свободу, чтобы воевать.

"Их освобождение - это лишь часть мотива. Они хотят защитить свою страну и хотят пролистать страницу (свою жизнь - ред.)", - пояснил министр.

Однако, по словам Малюськи, пока мобилизованные осужденные будут проходить военную службу только в частях, полностью сформированных из бывших заключенных. А ими, отметил он, будут руководить кадровые солдаты.

По данным The Washington Post, уже более 2750 мужчин были освобождены из тюрем после одобрения парламентом закона, разрешившего добровольную мобилизацию осужденных.

Мобилизация заключенных в Украине

Напомним, в Украине начал действовать одобренный в этом году парламентом закон о добровольной мобилизации заключенных.

Однако выйти на свободу, чтобы встать на защиту государства, смогут не все. В частности, мобилизоваться не смогут осужденные за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Детальнее о том, как работает закон на практике и кто из заключенных уже решился на службу и по каким причинам, - в материале РБК-Украина.

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Денис Малюська Мобилизация в Украине
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