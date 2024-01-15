Украина победит независимо от партийной принадлежности следующего президента США, - Кулеба

У него спросили, будет ли после выборов президента США такой же, как сейчас, поддержка Украины со стороны Вашингтона.

"Исторически демократы в США были менее охотно воевать с Россией, но нам повезло, что есть президент Джо Байден, который является демократом и понимает Украину. Он понимает, что поставлено на карту, и делает очень, очень много, чтобы нам помочь. Не только для нас, но и для мира, который представляют Соединенные Штаты", - заявил министр.

Однако, по его словам, с другой стороны, исторически сложилось так, что республиканцы всегда были более готовы бороться с Россией, и тенденция быть более решительной и настойчивой во внешней политике все еще очень присутствует в Республиканской партии.

"Но у нас есть потенциальный кандидат-республиканец, господин Трамп, который имеет разные взгляды на отношения с Украиной и Россией", - сказал Кулеба.

Украина победит при любом президенте США

Глава МИД Украины добавил, что хочет не слишком упрощать ситуацию ни для демократов, ни для республиканцев, ни в контексте Соединенных Штатов в целом. Потому что, в конце концов, дело в том, что на кону в Украине стоит гораздо больше, чем сама Украина.

"Помощь Украине соответствует стратегическим интересам Соединенных Штатов. Мы победим независимо от партийной принадлежности следующего американского президента", - подчеркнул Кулеба.

Что говорил Трамп об Украине

Напомним, ранее Дональд Трамп, который планирует участвовать в выборах президента США в 2024 году, пообещал своим избирателям "завершить войну России против Украины через 24 часа" после избрания на второй президентский срок.

При этом он также заявлял, что позволил бы России забрать часть украинских территорий, чтобы "избежать войны".

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский уже приглашал Трампа приехать в Украину. Так глава государства отреагировал на обещание Трампа "прекратить войну в Украине за 24 часа" в случае переизбрания.