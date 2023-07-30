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Волейбольная сборная Украины проиграла матч за "бронзу" Кубка претенденток

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Лаваль, Воскресенье 30 июля 2023 16:47
Волейбольная сборная Украины проиграла матч за "бронзу" Кубка претенденток Фото: "Сине-желтые" не справились с Колумбией (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины уступила сборной Колумбии в матче за третье место волейбольного Challenger Cup-2023 во французском Лавале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Challenger Cup, матч за 3-е место, женщины

Украина – Колумбия – 1:3 (23:25, 25:12, 24:26, 22:25)

На стартовом отрезке обе команды устроили качели. Ни "сине-желтым", ни латиноамериканкам не удалось надолго закрепиться в статусе лидера. Но ориентировочно с середины сета сборная Украины заиграла активнее и на пике повела с +3.

Правда, концовка партии показалась нервной. Небольшой гандикап подопечные Ивана Петкова растеряли, так что колумбийки повели в счете. Разгневанные украинки взяли реванш во втором сете. С первых розыгрышей "сине-желтые" взялись доминировать на паркете. Как следствие удалось разгромить соперника (25:12).

Третья партия поначалу неплохо складывалась для сборной Украины. Команда хоть и на несколько пунктов, но опережала Колумбию. Впрочем, драматическая концовка сета привела к еще одной неудачи украинок. Плохо для "сине-желтых" началась и следующая партия (4:11).

Со временем украинская сборная сумела стабилизировать игру. Однако приблизиться сумела только на расстояние трех пунктов. Горячее стало в эндшпиле, когда девушки Петкова подобрались в упор (21:23). Соперницы обменялись набранными очками, но решающий бал взяли латиноамериканки и забрали "бронзу" соревнований.

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