Украина передаст США доказательства ударов РФ по энергетике, - Зеленский

Россия нарушает условия временного перемирия

Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели длительный телефонный разговор, который длился более двух часов.

В разговоре с Трампом Путин якобы согласился на 30-дневный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины, однако не принял предложение о полном прекращении огня на 30 дней.

Зато российский диктатор назвал условия, при которых может произойти прекращение боевых действий.

Как позже заявил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам переговоров с США, было достигнуто соглашение о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре как Украины, так и РФ.

Киев, в свою очередь, передал Штатами список энергообъектов, по которым Россия не должна наносить удары.

Однако несмотря на все эти договоренности Российская Федерация каждую ночь запускает против Украины более сотни дронов.

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