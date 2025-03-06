Украина получала 80% разведданных от союзников, в основном от США, - Politico

Украинская армия получала от своих союзников до 80% разведывательных данных. Большая часть поступала от Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По данным источника Politico, по состоянию на среду украинские вооруженные силы все еще получали некоторые разведывательные данные от партнеров, но не уточняется от каких именно стран. Источник издания заявил, что 80% разведывательной информации Украина получает от стран-союзников, в основном от Соединенных Штатов.
"Это неизбежно станет огромной неудачей для украинцев, я не думаю, что это можно отрицать. Британцы попытаются заполнить этот пробел. У нас есть посты прослушивания на RAF Akrotiri, который является суверенным, у нас есть полеты Rivet Joint в этом районе. Но, очевидно, у нас нет всех тех возможностей, которые есть у американцев, и есть вещи, которые просто невозможно заменить", - сказал генеральный директор Istok Associates Limited Нил Барнетт.
В то же время другие источники издания сообщают, что Украина стала меньше зависеть от американских систем вооружения, чем в начале войны. Ведь до 40% оружия, используемого на фронтах, произведено в Украине.
Недавно стало известно, что США полностью прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной, что подтвердил директор ЦРУ. Ранее сообщалось, что Штаты остановили передачу данных для ударов по территории России, но продолжали предоставлять информацию о позициях оккупантов.
В то же время источники в украинских военных кругах отрицают изменения в обмене разведданными. Администрация Трампа таким образом пытается принудить Киев к переговорам с Москвой для скорейшего завершения войны, выдвигая жесткие требования исключительно к Украине.
В то же время глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция готова заменить Соединенные Штаты Америки в вопросе предоставления разведывательной информации Украине.
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