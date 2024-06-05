Украина получила зенитные установки Cheetah, которые ранее стояли на вооружении Нидерландов

Военные сообщили, что эта зенитка оснащена двумя пушками калибра 35 миллиметров. Также на борту есть радиолокационные станции для слежения и поиска целей и наведения.

Третьим важным компонентом бойцы ВСУ называют бортовой компьютер. Он анализирует все параметры цели и осуществляет наведение на цель.

Фото: Бойцы ВСУ и установка Cheetah (facebook.com/PvkZahid)

Сейчас установки Cheetah "охотятся" на российские ударные дроны и крылатые ракеты в составе сил и средств противовоздушной обороны Воздушного командования "Запад".

Военные напомнили, что второго июня во время российского ракетно-авиационного удара по объектам критической инфраструктуры зенитные ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы Воздушного командования "Запад" в зоне своей ответственности уничтожили 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" и 6 ударных дронов типа Shahed-131/136.