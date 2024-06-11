Украина получила заверения от партнеров по поводу помощи до конца 2024 года, - Марченко

По его словам, в Берлине состоялось десятое заседание Управляющего комитета Координационной платформы доноров Украины.

"Благодаря совместным усилиям с партнерами, в том числе в рамках Координационной платформы, мы получили заверения по привлечению необходимого объема средств до конца 2024 года", - написал он.

Как отметил министр, теперь критически важно, чтобы поддержка поступала ритмично и предсказуемо, что будет способствовать стабильности и сбалансированности госбюджета.

"Далее совместно работаем над обеспечением источников для финансирования бюджетных нужд в 2025 году", - добавил Марченко.