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Украина получила заверения от партнеров по поводу помощи до конца 2024 года, - Марченко

Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина получила от западных партнеров заверения в выделении необходимой поддержки бюджета в 2024 году. Ведутся переговоры о следующем годе.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Facebook.

По его словам, в Берлине состоялось десятое заседание Управляющего комитета Координационной платформы доноров Украины.

"Благодаря совместным усилиям с партнерами, в том числе в рамках Координационной платформы, мы получили заверения по привлечению необходимого объема средств до конца 2024 года", - написал он.

Как отметил министр, теперь критически важно, чтобы поддержка поступала ритмично и предсказуемо, что будет способствовать стабильности и сбалансированности госбюджета.

"Далее совместно работаем над обеспечением источников для финансирования бюджетных нужд в 2025 году", - добавил Марченко.

По прогнозу НБУ, ожидается привлечение международного финансирования в размере 37,9 млрд долларов в 2024 году, 25,1 млрд долларов в 2025 году и 12,6 млрд долларов в 2026 году.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в государственном бюджете Украины образовался разрыв на сумму 5 млрд долларов, необходимых на закупку оружия из-за того, что последние полгода помощь Запада была минимальной.

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Министерство финансов Украины