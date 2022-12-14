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Украина получила еще 500 млн евро макрофина от ЕС

Фото: Еврокомиссия выделила Украине еще 500 млн евро (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Еврокомиссия выделила Украине еще 500 млн евро в рамках пакета макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

В Еврокомиссии объясняют, что эта финансовая помощь предоставлена Украине в формате льготных кредитов с более длительными сроками погашения. Кроме того, ЕС покроет проценты по данным займам.

"Сегодняшняя выплата стала результатом положительной оценки Украины по выполнению семи мер структурной политики, согласованных в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном 3 октября", - говорится в сообщении.

Всего с начала полномасштабной войны Евросоюз выделил Украине 7,2 млрд евро. Из них 600 млн евро выплатили в марте, еще 600 млн - в мае, 1 млрд - в августе, 2 млрд - в октябре и 2,5 млрд евро - в ноябре.

Напомним, вчера страны ЕС поддержали предоставление 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в следующем году.

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