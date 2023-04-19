Украина получила ПВО Patriot от трех стран, - Минобороны

Украина получила систему противовоздушной обороны Patriot от США, Германии и Нидерландов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Александра Павлюка.
Он отметил, что системы Patriot позволят защититься от ударов российских крылатых ракет и дронов.
Павлюк поблагодарил союзников Украины за существенное усиление нашей ПВО.
Напомним, вчера правительство Германия официально сообщила о доставке в Украину системы ПВО Patriot вместе с ракетами.
Сегодня министр обороны Алексей Резников подтвердил прибытие систем Patriot в Украину.
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