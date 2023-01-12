Украина получила более 50 тел погибших в Еленовке. Продолжается ДНК-экспертиза

Как отмечало Минреинтеграции ранее, после сложных переговоров и при посредничестве Международного комитета Красного Креста удалось вернуть 54 тела защитников из Еленовки.

"Их идентификация - один из вопросов, который обсуждался на заседании Координационного штаба по обращению с военнопленными во время встречи с родными военнослужащих. Семьи волнует, как быстро завершится процесс идентификации. Сейчас все еще продолжается ДНК-экспертиза, которая в этом случае требует много времени", - говорится в сообщении ведомства.

По словам представителя Офиса уполномоченного по пропавшим без вести Ивана Ангелина, после возвращения тела погибших героев передают на судебно-медицинскую экспертизу в профильные учреждения. Далее следователь сообщает сведения о погибших непосредственно родственникам.

"Долгая продолжительность ДНК-экспертизы связана с расследованием других аспектов преступления в Еленовке", - уточнил Ангелин.