Украина получила первую партию БТР Patria от Латвии: чем они полезны ВСУ

Шмыгаль сегодня пообщался со своим латвийским коллегой Андрисом Спрудсом.

"Поблагодарил за вклад Латвии в укрепление обороноспособности - в частности, за передачу БпЛА для Сил обороны и недавнее решение предоставить 42 единицы бронетранспортеров Patria 6х6. Первая партия уже была доставлена в Украину", - рассказал Шмыгаль.

Министр не озвучил количество бронетранспортеров, полученных в первой партии.

Также они обсудили потребности украинских военных и совместное производство дронов для Украины.

"Договорились о следующих шагах сотрудничества. Среди них - активизировать наш диалог со странами Нордично-Балтийской восьмерки", - отметил глава Минобороны.

Что известно о БТР Patria

Бронетранспортер Patria 6x6 разработан в Финляндии, а его серийное производство налажено в Латвии, где с 2024 года работает предприятие Defence Partnership Latvia. Мощности завода позволяют изготавливать до 160 единиц этой техники ежегодно. Patria 6x6 состоит на вооружении вооруженных сил Финляндии, Швеции и Латвии.

Машина предназначена прежде всего для транспортировки личного состава, однако она может адаптироваться для выполнения других задач. В зависимости от комплектации, ВСУ могут оснастить Patria 6x6 пулеметами, 25/30-мм боевыми модулями или 120-мм минометной системой Patria Nemo.

Общая масса бронетранспортера - около 24 тонн, из которых до 8,5 тонны приходится на боевую нагрузку. Максимальная скорость - до 100 км/ч.