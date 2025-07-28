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Украина получила первую партию БТР Patria от Латвии: чем они полезны ВСУ

Фото: БТР Patria (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украина получила от Латвии первую партию бронетранспортеров Patria 6х6. Всего будет передано 42 машины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram.

Шмыгаль сегодня пообщался со своим латвийским коллегой Андрисом Спрудсом.

"Поблагодарил за вклад Латвии в укрепление обороноспособности - в частности, за передачу БпЛА для Сил обороны и недавнее решение предоставить 42 единицы бронетранспортеров Patria 6х6. Первая партия уже была доставлена в Украину", - рассказал Шмыгаль.

Министр не озвучил количество бронетранспортеров, полученных в первой партии.

Также они обсудили потребности украинских военных и совместное производство дронов для Украины.

"Договорились о следующих шагах сотрудничества. Среди них - активизировать наш диалог со странами Нордично-Балтийской восьмерки", - отметил глава Минобороны.

Что известно о БТР Patria

Бронетранспортер Patria 6x6 разработан в Финляндии, а его серийное производство налажено в Латвии, где с 2024 года работает предприятие Defence Partnership Latvia. Мощности завода позволяют изготавливать до 160 единиц этой техники ежегодно. Patria 6x6 состоит на вооружении вооруженных сил Финляндии, Швеции и Латвии.

Машина предназначена прежде всего для транспортировки личного состава, однако она может адаптироваться для выполнения других задач. В зависимости от комплектации, ВСУ могут оснастить Patria 6x6 пулеметами, 25/30-мм боевыми модулями или 120-мм минометной системой Patria Nemo.

Общая масса бронетранспортера - около 24 тонн, из которых до 8,5 тонны приходится на боевую нагрузку. Максимальная скорость - до 100 км/ч.

 

 

Ранее мы писали, что Министерство обороны Латвии еще 10 февраля этого года сообщило, что заказало бронетранспортеры Patria 6x6 для поставки украинским Вооруженным силам.

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