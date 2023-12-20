Украина получила 150 млн евро безвозвратной помощи от ЕС: на что пойдут деньги

Украина получила 150 млн евро финансовой помощи на безвозвратной основе от ЕС. Денежные средства являются частью соглашения финансирования программы "Поддержка быстрого восстановления Украины (Контракт по развитию государства и усилению устойчивости)".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

Как сообщил министр финансов Сергей Марченко, грантовое финансирование поможет восстановлению критически важных объектов, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ, в том числе транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов и услуг, социальной инфраструктуры и жилых помещений.

По данным пресс-службы, второй транш в размере 100 млн евро ожидается уже в первом квартале 2024 года. Средства будут направлены как на финансирование мер по восстановлению, так и на поддержку малых фермерских хозяйств и других представителей сельского хозяйства.

Помощь Украине

За 2023 год Украина уже получила 39 млрд долларов внешнего финансирования. К концу текущего года помощь доноров составит около 42,3 млрд долларов.

Средства в основном выделялись ЕС, который предоставит 18 млрд евро долгосрочных кредитов на льготных и грантовых средств от США (более 10 млрд долларов).

В то же время потребность во внешнем финансировании на 2024 год уменьшена на 41 млрд долларов до 37,3 млрд долларов благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мер.