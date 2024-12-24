Украина получила 1 млрд долларов от Великобритании и Японии

В госбюджет Украины поступил транш объемом 1 млрд в рамках программы Всемирного банка в поддержку политики развития "Основы роста" (DPL).

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

По данным пресс-службы Минфина, финансирование состоит из 567 млн долларов США под гарантии правительства Японии в рамках Целевого фонда по предоставлению Украине необходимой кредитной поддержки (ADVANCE Ukraine) и 483 млн долларов под гарантии правительства Великобритании.

"Привлеченные средства будут направлены на увеличение потенциала экономического развития и финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов госбюджета Украины", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Целью проекта DPL является поддержка имплементации реформ в Украине. Так, Украина получает соответствующий транш по результатам внедрения требований программы.

До указанного транша были достигнуты результаты для обеспечения устойчивого роста в сферах таможенной и налоговой политики, борьбы с коррупцией, поддержки государственных предприятий, развития частного сектора и логистической инфраструктуры.

"Украина предана процессу реформирования даже в условиях военного положения. Прежде всего это служит не только привлечению критически важных ресурсов, но и способствует дальнейшему экономическому росту и восстановлению, вместе с вкладом в дальнейшую евроинтеграцию страны", - добавила заместитель министра финансов Ольга Зыкова.

Напомним, что 20 декабря Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом подписали финансовые соглашения в рамках программы.