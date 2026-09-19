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Украина получит от США и ЕС почти 6 млрд долларов на усиление ПВО

20:50 19.09.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: США и ЕС усиливают защиту украинского неба (Виталий Носач/РБК-Украина)

США и Европейский Союз согласуют выделение почти 6 млрд долларов на закупку и модернизацию систем противовоздушной обороны для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.

Помощь от США

Соединенные Штаты одобрили возможную продажу средств для модернизации систем ПВО на ориентировочную сумму 2,68 млрд долларов.

В этот пакет входят:

  • ракеты S-300 Clone и GAM-67;
  • ракеты с лазерной наводкой для ПВО увеличенной дальности;
  • пусковые установки и комплекты для их модификации;
  • радары RPS 202 для противодействия дронам;
  • программное обеспечение, техническая документация и запасные части;
  • инженерная, транспортная и логистическая поддержка.

Финансирование проекта состоится за счет вкладов одной из европейских стран, а также средств американской программы "Внешнее военное финансирование" (FMF).

Поддержка от ЕС

Помимо американских средств Украина получила согласование от Евросоюза на закупку критического вооружения, в том числе средств ПВО, на сумму 3 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan.

В Минобороны подчеркнули, что это обеспечит непрерывность приоритетных закупок и позволит Силам обороны вовремя получать необходимое оружие для защиты от ракетного террора в преддверии зимы.

Проблема с ПВО и помощь союзников

Напомним, ранее в США объяснили, что нехватка мировых производственных мощностей стала главным ограничением для поставок Украине ракет-перехватчиков PAC-3 в системы Patriot.

Из-за этого имеющихся средств и запасов вооружения недостаточно для перекрытия нынешних потребностей.

В то же время, европейские партнеры продолжают искать способы оперативного усиления защиты украинского неба.

В частности, Дания срочно ускоряет передачу Украине нового пакета военной помощи для усиления обороны.

Такая реакция Копенгагена последовала после того, как российский военный фрегат выпустил сигнальные ракеты в сторону датского вертолета.

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