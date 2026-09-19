Украина получит от США и ЕС почти 6 млрд долларов на усиление ПВО

США и Европейский Союз согласуют выделение почти 6 млрд долларов на закупку и модернизацию систем противовоздушной обороны для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.
Соединенные Штаты одобрили возможную продажу средств для модернизации систем ПВО на ориентировочную сумму 2,68 млрд долларов.
В этот пакет входят:
Финансирование проекта состоится за счет вкладов одной из европейских стран, а также средств американской программы "Внешнее военное финансирование" (FMF).
Помимо американских средств Украина получила согласование от Евросоюза на закупку критического вооружения, в том числе средств ПВО, на сумму 3 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan.
В Минобороны подчеркнули, что это обеспечит непрерывность приоритетных закупок и позволит Силам обороны вовремя получать необходимое оружие для защиты от ракетного террора в преддверии зимы.
Напомним, ранее в США объяснили, что нехватка мировых производственных мощностей стала главным ограничением для поставок Украине ракет-перехватчиков PAC-3 в системы Patriot.
Из-за этого имеющихся средств и запасов вооружения недостаточно для перекрытия нынешних потребностей.
В то же время, европейские партнеры продолжают искать способы оперативного усиления защиты украинского неба.
В частности, Дания срочно ускоряет передачу Украине нового пакета военной помощи для усиления обороны.
Такая реакция Копенгагена последовала после того, как российский военный фрегат выпустил сигнальные ракеты в сторону датского вертолета.