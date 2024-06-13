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Украина получит от G7+ более 1 миллиарда долларов для поддержки энергосектора

Украина, Четверг 13 июня 2024 10:20
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Украина получит от G7+ более 1 миллиарда долларов для поддержки энергосектора Фото: Украина получит дополнительную помощь на более 1 млрд долларов для энергосектора (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украина получит дополнительную помощь энергетическому сектору на общую сумму более 1 млрд долларов. Ее выделят партнеры G7+.

Такое решение было принято на заседании высокого уровня Координационной группы G7+ в Берлине, пишет РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

В частности, партнеры G7+ объявили о дополнительной помощи энергетическому сектору на сумму более 1 млрд долларов после последних атак. А именно:

  • более 70 млн евро новых грантовых взносов в Фонд поддержки энергетики Украины;
  • 500 миллионов долларов нового финансирования от США для поддержки энергетического сектора;
  • 300 миллионов евро дополнительного финансирования от ЕБРР;
  • не менее 47 миллионов долларов дополнительного гранта от Всемирного банка;
  • донации в форме гуманитарной помощи государств-членов ЕС.

Партнеры констатировали, что после возобновления Россией массированных атак на критическую энергетическую инфраструктуру 22 марта украинская энергосистема потеряла около 9 ГВт установленной мощности энергогенерации.

"Мы, члены Координационной группы G7+ по помощи энергетике Украины и правительство Украины, осуждаем действия России и требуем привлечь к ответственности тех, кто причастен к этим атакам на критическую инфраструктуру, которые оказывают разрушительное влияние на жизнь гражданского населения", - говорится в заявлении партнеров.

Также страны-партнеры отметили важность усилий ENTSO-E в увеличении экспорта электроэнергии в Украину и акцентировали на том, что увеличат усилия по предоставлению оборудования для ремонтов поврежденной инфраструктуры производства и передачи энергии к зимнему периоду 2024/2025 годов.

Ситуация в энергосистеме Украины

С весны российские войска уже шесть раз целенаправленно били по энергетике Украины. Из-за чего под удар попали, как ТЭС, так и гидроэлектростанции.

Как уже известно, Россия нанесла украинскому энергосектору ущерб более чем на 56 млрд долларов и больше всего в финансировании для восстановления нуждается тепловая генерация.

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