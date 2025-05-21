Украина получит от Франции шесть беспилотных систем для разминирования: что известно

Помощь Франции

Стоит отметить, что сейчас Франция является одним из ключевых партнеров Украины. Страна предоставляет украинской армии военную помощь, в частности, передала артиллерию, самолеты Mirage 2000, бронированные машины, боеприпасы, дальнобойные ракеты, средства ПВО и другое вооружение.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон первым предложил идею рассмотреть возможность размещения в Украине миротворческого контингента.

Также Франция поддерживает евроинтеграцию Украины и путь в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.