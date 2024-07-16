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Украина получит от ЕБРР 200 миллионов евро: куда направят средства

Фото: представитель ЕБРР Арвид Тюркнер и глава Минфина Украины Сергей Марченко (mof.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Украине 200 миллионов евро. Средства выделяются на поддержку НАК "Нефтегаз Украины" в создании стратегических резервов природного газа и поддержку энергетической безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Глава Минфина Сергей Марченко и управляющий директор ЕБРР по делам Украины и Молдовы Арвид Тюркнер во вторник, 16 июля, подписали соответствующий договор гарантии.

По словам украинского министра, сегодняшнее подписание "является важным шагом для усиления энергетической стабильности Украины в условиях войны". Он добавил, что ЕБРР "является лидером в поддержке инициатив для обеспечения стабильности функционирования энергетического сектора Украины".

Также стороны провели рабочую встречу относительно состояния реализации совместных проектов и дальнейшим приоритетам сотрудничества.

В Минфине отметили, что по состоянию на сегодняшний день на стадии реализации в государственном секторе находится десять общих с ЕБРР проектов общим объемом 2,1 миллиарда евро.

Как заявил Марченко, благодаря тесному сотрудничеству с ЕБРР, украинская сторона внедряет проекты в энергетическом секторе, обеспечивает поддержку "ликвидности ключевых предприятий государственного сектора экономики, восстановление инфраструктуры и работу бизнеса в частном секторе".

Помощь от ЕБРР для Украины

Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ помощь ЕБРР для Украины по всем направлениям достигла почти 4 млрд евро.

Как рассказали в министерстве, Банк планирует продолжать инвестировать в Украину от 1,5 до 2 млрд евро ежегодно.

Напомним, ранее в июне президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо заявила, что банк изучает возможность увеличения поддержки, чтобы помочь Украине преодолеть критическую нехватку электроэнергии по мере приближения третьей зимы военного времени.

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