Украина получит еще более 1000 ударных балекобойных дронов, способных преодолевать расстояние более 1000 километров.

Как отметили в британском правительстве, 1000 километров - это эквивалент расстояния между Лондоном и Берлином.

"Этот пакет будет включать ударные дроны, способные нести тяжелые боеголовки, которые могут уничтожить цели одним ударом, что позволит Украине наносить удары по военным производственным объектам и другим законным военным целям, расположенным далеко за линией фронта", - говорится в сообщении.

Британия также построит и поставит Киеву критически важные морские, разведывательные и логистические дроны, чтобы Украина могла обеспечивать необходимым военным на передовой.

Это объявление о дополнительной поддержке создаст новые рабочие места в Британии, поскольку более 80% этих средств будут израсходованы на малых и средних предприятиях Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии, заявили в правительстве.