Украина получит рекордную финансовую помощь: как это повлияет на валютный рынок

"В 2025 году ожидается рекордная международная финансовая помощь, которой будет достаточно как для покрытия бюджетных расходов в этом году, так и для формирования буфера ликвидности на следующий год, когда объемы помощи, вероятно, начнут снижаться", - говорится в обзоре.

В базовом сценарии прогноза предполагается получение 55 млрд долларов, 17 млрд долларов в 2026 году и 15 млрд долларов в 2027 году. В 2025 году большая часть внешней финансовой поддержки поступит в рамках механизма ERA Loans. Остальные средства по этой программе будут получены в течение следующих лет. Часть этого финансирования будет направляться непосредственно на оборонные расходы.



Кроме того, ожидаются транши по программам Ukraine Facility и от МВФ, пояснили в НБУ.

Международные резервы

Значительные нынешние поступления также позволят нарастить международные резервы Украины до 58 млрд долларов и в дальнейшем обеспечивать устойчивость валютного рынка, отметили НБУ.

Однако, из-за сокращения объемов международной финансовой помощи и роста обслуживания и выплат по внешнему государственному долгу валовые резервы снизятся до 47-49 млрд долларов в 2026-2027 годах.



Однако такие объемы будут оставаться достаточными и составят около 100% от минимально необходимого уровня по композитным критерием МВФ, добавили в НБУ.

Согласно Бюджетному кодексу и по договору с ЕС финансирование по механизму ERA считаются условными долговыми обязательствами, которые обслуживаются и погашаются не из бюджета, а за счет доходов от обездвиженных российских активов. Кредитор имеет ограниченное право требовать возврата такого кредита, в частности в случае выплаты репараций за причиненный ущерб вследствие войны со стороны России.

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