Украина получит полсотни танков Leopard 1 от неназванного покупателя, - De Standaard

Первые партии бельгийских танков Leopard 1 сегодня направили на ремонт, а дальше их передадут Украине. Их приобрел неназванный покупатель.
Об этом пишет De Standaard, сообщает РБК-Украина.
На складе в бельгийском городе Турне OIP Land Systems, одной из компаний восточно-фламандского (регион в Бельгии - ред.) инженера и торговца оружием Фредди Верслуйса, первые два из пятидесяти бельгийских танков Leopard 1 погрузили на грузовик и сегодня увезли.
Конечный пункт назначения.
"Танки сначала остановятся в Германии и Италии, где их проведут капитальный ремонт и обеспечат современными системами вооружения. Затем они отправятся на поле боя", - подтвердил Верслуйс.
По его словам, это займет определенное время, только на транспортировку может уйти несколько недель.
Что этому предшествовало
Верслуйс купил партию танков Leopard 1 около десяти лет назад, когда бельгийская армия продала их в рамках операции по сокращению расходов.
Армейское руководство решило заменить всю тяжелую гусеничную технику на более легкую бронетехнику на шинах.
В начале этого года министр обороны Людивин Дедондер заявила, что Федеральное правительство действительно хотело бы выкупить танки, но Верслуйс запросил неразумную цену, даже не внося существенных изменений в уже устаревший материал.
Покупатель танков остался неназванным
Что это за страна и за сколько было продано полсотни танков, Верслуйс об этом ничего не говорит. Хотя пока только Германия, Дания и Нидерланды заявили, что подарят Украине танки Leopard 1.
"В договоре купли-продажи есть пункт о конфиденциальности. Конечно, я должен придерживаться этого", - сказал он.
Хотя помимо подвижного состава OIP также поставляет датчики для систем вооружения, компания больше не занимается модернизацией танков.
Директор фирмы сказал, что не знает, когда заказчик рассчитывает доставить танки в Украину и куда именно они будут доставлены. Ранее он говорил, что на модернизацию танков вполне может уйти полгода.
Не только танки готовят к передаче Украине
Танки Leopard 1 не единственная армейская техника, которую OIP готовит к отправке в Украину в эти дни.
Верслуйс говорит, что его сотрудники сейчас также готовят к отправке 90 бронированных машин пехоты M113. По крайней мере, часть этих машин была куплена и подарена Украине от Великобритании.
Напомним, еще в мае исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен анонсировал совместную с Германией передачу Украине 80 танков Leopard 1.
Такие танки имеют 105-мм пушку и спаренный пулемет MG3 7,62 мм. Техника до 1980-х годов считалась основным боевым танком Германии. При этом версия Leopard 1A5 является последней серийной моделью.
Она оснащена компьютеризированной системой управления огнем Krupp-Atlas Electronik EMES 18 с тепловизором Carl Zeiss, которая была создана на основе системы современного Leopard 2.
Более подробно о Leopard 1 можете узнать в материале РБК-Украина.
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