Украина получит новую "Мрию". В "Антонов" рассказали о строительстве самолета

Государственное предприятие "Антонов" занимается строительством второго самолета Ан-225 "Мрия" вместо того, что был разрушен оккупантами в Гостомеле.
Об этом сообщил генеральный директор ГП "Антонов" Евгений Гаврилов, передает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию издания Bild.
"Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета", - рассказал Гаврилов.
Он отметил, что вторая "Мрия" готова уже на 30%. Стоимость работ оценивается в 500 млн евро, а собрать деньги на это помогает международный аэропорт Лейпциг/Галле, где временно базируется авиакомпания "Антонов".
Напомним, что в Гостомеле создали уникальный мурал с изображением прославленного украинского самолета-гиганта "Мрия" .
А в Дании на пшеничном поле изобразили 80-метровую тень "Мрии".