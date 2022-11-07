RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина получит новую "Мрию". В "Антонов" рассказали о строительстве самолета

Фото: "Антонов" строит новый самолет Ан-225 "Мрия" (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновский

Государственное предприятие "Антонов" занимается строительством второго самолета Ан-225 "Мрия" вместо того, что был разрушен оккупантами в Гостомеле.

Об этом сообщил генеральный директор ГП "Антонов" Евгений Гаврилов, передает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию издания Bild.

"Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета", - рассказал Гаврилов.

Он отметил, что вторая "Мрия" готова уже на 30%. Стоимость работ оценивается в 500 млн евро, а собрать деньги на это помогает международный аэропорт Лейпциг/Галле, где временно базируется авиакомпания "Антонов".

Напомним, что в Гостомеле создали уникальный мурал с изображением прославленного украинского самолета-гиганта "Мрия" .

А в Дании на пшеничном поле изобразили 80-метровую тень "Мрии".

Читайте РБК-Украина в Google News
МрияВойна России против Украины