Украина получит средства от активов РФ в ближайшие месяцы, обсуждаются детали, - Фриланд

Министр финансов Канады Христя Фриланд выразила уверенность в том, что глобальный план по финансированию военных действий Украины за счет российских активов скоро начнет реализовываться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Я очень уверена, что Украина начнет получать деньги в ближайшие месяцы. На данный момент все, о чем мы говорим, - это технические моменты", - отметила она.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года мировые государства заморозили около 280 миллиардов долларов российских активов в рамках санкций. Христя Фриланд сыграла важную роль в том, чтобы убедить союзников принять это решение.

Западные страны долго обсуждали, стоит ли конфисковать активы, опасаясь возможных непредсказуемых глобальных последствий такого беспрецедентного шага.

Летом страны G7, включая Канаду, США и Японию, согласовали план по использованию прибыли от замороженных активов для предоставления Украине кредита на 50 миллиардов долларов для поддержки военных действий. Фриланд активно продвигала эту идею, используя свои связи с ключевыми мировыми фигурами, такими как министр финансов США Джанет Йеллен.