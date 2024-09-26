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Украина получит средства от активов РФ в ближайшие месяцы, обсуждаются детали, - Фриланд

Четверг 26 сентября 2024 14:35
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Украина получит средства от активов РФ в ближайшие месяцы, обсуждаются детали, - Фриланд Фото: министр финансов Канады Христя Фриланд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр финансов Канады Христя Фриланд выразила уверенность в том, что глобальный план по финансированию военных действий Украины за счет российских активов скоро начнет реализовываться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Я очень уверена, что Украина начнет получать деньги в ближайшие месяцы. На данный момент все, о чем мы говорим, - это технические моменты", - отметила она.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года мировые государства заморозили около 280 миллиардов долларов российских активов в рамках санкций. Христя Фриланд сыграла важную роль в том, чтобы убедить союзников принять это решение.

Западные страны долго обсуждали, стоит ли конфисковать активы, опасаясь возможных непредсказуемых глобальных последствий такого беспрецедентного шага.

Летом страны G7, включая Канаду, США и Японию, согласовали план по использованию прибыли от замороженных активов для предоставления Украине кредита на 50 миллиардов долларов для поддержки военных действий. Фриланд активно продвигала эту идею, используя свои связи с ключевыми мировыми фигурами, такими как министр финансов США Джанет Йеллен.

Кредит Украине

В июне лидеры стран G7 согласовали предоставление Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, который будет выплачиваться за счет доходов от замороженных российских активов.

Параллельно ЕС одобрил кредит в размере 35 миллиардов евро для Украины, обеспеченный будущими доходами от активов российского центробанка. Это решение призвано гарантировать стабильную финансовую поддержку Украины, особенно на случай возможных изменений в политике США.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра заявила, что пока неясно, как Украина может получить кредит по доходам от замороженных российских активов на 50 млрд долларов. Для выделения денежных средств не хватает политической воли.

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