Украина получит израильские Patriot? О чем пишут СМИ и что может помешать сделке

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Кто ведет переговоры и когда будет решение

Как стало известно РБК-Украина, на прошлой неделе министр обороны Рустем Умеров обсуждал передачу систем Patriot с израильским коллегой Йоавом Галантом. При этом в сделке предполагается участие США, которые сначала должны их выкупить.

"Решение пока не принято, но вот-вот будет", - сказал источник в Минобороны Израиля.

Некоторые детали приводит издание Financial Times. По его данным, министры и высокопоставленные чиновники трех стран прорабатывают контуры сделки.

Три собеседника на условиях анонимности отметили, что вопрос поднимал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в беседах с госсекретарем США Энтони Блинкеном. А советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан как минимум дважды говорил об этом с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

"Украина продолжает работать с различными странами над получением дополнительных систем Patriot. Мы еще раз призываем все страны, которые имеют такие системы, предоставить их Украине", - заявил Кулеба в комментарии FT.

Отметим, ранее Израиль помогал исключительно нелетальными средствами: гуманитарка, полевые госпитали, система предупреждения о воздушных атаках для Киева и т.д. Объяснялось это необходимостью балансировать между Украиной и Россией. Особенно с учетом влияния Москвы в Сирии, где израильская авиация часто действует против иранских прокси. Однако администрация США пытается убедить правительство Биньямина Нетаньяху, что пришло время реагировать на сближение РФ с Ираном.

Какие Patriot есть у Израиля и сколько

На данный момент обсуждается поставка 8 батарей Patriot. Однако не факт, что даже если сделка выгорит, все они окажутся в Украине.

О планах снять с эксплуатации все свои 8 батарей Израиль заявил еще в апреле. На боевом дежурстве они стоят более 30 лет, заменить их планируется на современные зенитно-ракетные комплексы Stunner ("Праща Давида").

"Было бы удачно, если старые ракеты Patriot найдут применение на другом театре военных действий до того, как еще больше устареют. Особенно учитывая уровень военной помощи США Израилю", - отметил Том Карако, руководитель проекта ПРО аналитического Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Вашингтон ежегодно предоставляет Израилю около 3,8 млрд долларов военной поддержки, а весной выделил дополнительно 14 млрд в виде чрезвычайных фондов для союзника, воюющего против ХАМАС. Что в принципе можеть стать аргументом в переговорах о передаче Patriot.

Как пишет портал The War Zone, Армия обороны Израиля использует восемь батарей в версии PAC-2 GEM-T. Системы подверглись местной модернизации и известны под названием "Яхалом" (с иврита - "алмаз").

Обозначение GEM-T относится к ракетам с улучшенным наведением. Они появились после модернизации старых MIM-104D, чтобы лучше сбивать баллистику. GEM-T производятся до сих пор, поэтому боезапасы могут пополняться с производственных линий в США.

Израильские Patriot старше тех, которые Украина уже получила, но они полностью совместимы. В перечень целей PAC-2 входят баллистические ракеты, но считается, что с самолетами они справляются лучше. Для модификации PAC-3 перехват баллистики является основным назначением.

"PAC-2 на самом деле более полезен, чем PAC-3, для перехвата самолетов на больших дальностях, поэтому они, безусловно, будут полезны в Украине", - цитирует FT старшего научного сотрудника Королевского института объединенных войск в Лондоне Джастина Бронка.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко не исключает, что новости об израильских системах появились на фоне того, что западные партнеры пытаются удовлетворить запрос Украины на Patriot. И на фоне заявлений властей о необходимости прикрыть Харьков от корректируемых авиабомб (КАБ) и отогнать самолеты-носители Су-34 подальше от границы.

"Но опять же, когда мы говорим о Patriot, забываем, что он тоже нуждается в прикрытии. А в Харькове вообще не будет никакого прикрытия, поскольку оно там не сформировано. Так что пока не будет решен этот вопрос, говорить особо не о чем", - рассказал он РБК-Украина.

Что может помешать передаче израильских Patriot

До сих пор израильские Patriot не сняли с вооружения из-за угрозы начала полномасштабной войны против "Хезболлы" в Ливане, которую поддерживает Иран.

Источник РБК-Украина в минобороны Израиля подчеркивает, что решение о передаче зависит от ситуации на северной границе. По его словам, если начнется полномасштабная война, системы останутся в стране.

Разведка США прогнозирует эскалацию на ближайшие недели, если Израиль и ХАМАС не договорятся о прекращении огня в секторе Газа, пишет Politico. Публично обе стороны заверяют, что не хотят войны. Но разведка называет риски такого исхода наивысшими за последние месяцы.

Госдеп призвал американцев отказаться от поездок, Канада готовится эвакуировать тысячи человек из Ливана. Сегодня стало известно, что США возобновят поставки тяжелых авиабомб Израилю после операции в Рафахе (юг сектора Газа). Которые понадобятся на случай, если пограничные стычки с проиранскими боевиками перерастут в нечто большее.

По этой причине Коваленко сомневается, что сделка по Patriot вообще состоится.

"Израиль в состоянии войны и расширяет ареал боевых действий. Вопрос с сектором Газа почти решен, на очереди Ливан, где они хотят сделать буферную зону из-за "Хезболлы". Но как на это отреагирует Иран и арабский мир?", - отметил он.

Он напомнил, как в апреле на израильский удар по функционерам в Сирии иранская сторона ответила комбинированной атакой дронами и ракетами, в том числе баллистическими. Для ее отражения использовались все средства ПВО Израиля и помощь союзников.

"Поэтому в условиях, когда Израиль постоянно находится под угрозой атак, баллистических в том числе, думаю, он не пойдет на то, чтобы отдать все свои Patriot", - рассказал он в беседе с изданием.

Нельзя не учитывать и фактор России. Между ней и Израилем есть договоренность, по которой последний проводит операции в воздушном пространстве Сирии, атакуя иранские прокси. И пока не ясно, готов ли Израиль оттолкнуть Москву, несмотря на ее сближение с Тегераном.

Хотя вряд ли ему стоит опасаться реакции России и выхода из соглашений, отмечает Коваленко. Потому что рассматривается вариант не прямых поставок, а в схеме с выкупом Patriot американцами Израиль будет как бы ни при чем, если США передадут их Украине.

Что-то похожее произошло с Сербией. Утечки о поставке сербских боеприпасов в Украину появились еще в прошлом году. Президент Александр Вучич отрицал, но на днях оказалось, что через третьи страны могли передать боеприпасы почти на 1 млрд долларов. Премьер Милош Вучевич заявил, что участие США, Испании или Чехии в сделках не означает, что Сербия поддерживает воюющую Украину.

"Россия, можно сказать, "наехала" на Сербию, а та проигнорировала обвинения. А Израиль - не Сербия, это более мощная страна во всех отношениях. И если говорить о выходе из соглашений, то это РФ должна беспокоиться, чтобы Израиль из них не вышел, а не наоборот", - отметил Коваленко.

Согласно договоренностям, Россия не мешает израильским ВВС запускать ракеты по объектам на территории Сирии. То есть российские средства ПВО, в зону которых попадают эти ракеты, просто по ним не работают.

"Есть соглашение, чтобы Россия не противодействовала ударам. А если начнет сопротивляться, тогда российские средства ПВО могут стать законными целями израильских ударов", - подытожил эксперт.

При подготовке материала использовались: публикации Financial Times, Politico, американского профильного ресурса The War Zone, информация от источников РБК-Украина в Минобороны Израиля и комментарии военного эксперта Александра Коваленко.