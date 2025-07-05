Украина получит газ от партнеров: Зеленский анонсировал новые договоренности

Глава государства рассказал, что сегодня был доклад министра министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги относительно его комбинации "с нашими европейскими партнерами".

"У нас есть перечень абсолютно четких целей в подготовке к следующему отопительному сезону. Есть вещи, о которых я говорил на самом высоком политическом уровне с лидерами Европы", - сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас на уровне МИД, Министерства энергетики и Нафтогаза договоренности Украины готовятся к реализации. Уже на следующей неделе могут быть подписаны соответствующие соглашения.

"Рассчитываем, что уже на следующей неделе в рамках конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Италии, наши чиновники смогут подписать соответствующие соглашения с нашими партнерами, чтобы обеспечивать Украину энергопресурсами", - заявил президент.

Также Зеленский выразил благодарность всем партнерам Украины, кто действительно помогает нашей стране и кто готов масштабировать поддержку в области энергетики.

"Энергетическая устойчивость - это фундамент устойчивости всей страны", - резюмировал он.