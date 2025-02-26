Украина получит 700 миллионов евро на оборудование для разминирования, - Минобороны

По сообщению Министерства обороны, финансирование закупки оборудования для разминирования Украины обсудили на одиннадцатом заседании Коалиции по разминированию. Мероприятие состоялось в Вильнюсе под председательством Литвы и Исландии. В нем приняли участие 40 должностных лиц из 15 стран.

Украину на заседании представил начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Руслан Берегуля. Вооруженные силы Украины представил командующий Сил поддержки ВСУ Дмитрий Герега, также присутствовал представитель Государственной специальной службы транспорта - заместитель Председателя администрации ГССТ Максим Комиссаров.

"За последний квартал прошлого года была осуществлена закупка материально-технических средств на сумму 16,1 млн евро. По состоянию на февраль Центральным агентством по управлению проектами (СРМА, Республика Литва) уже аккумулировано 51 млн евро", - сообщил на встрече Берегуля.

В целом, по его словам, бюджет 2025 года на закупку оборудования для разминирования Украины запланирован на уровне 130 миллионов евро. Во время обсуждений участники мероприятия согласовали приоритеты по закупкам вооружения, военной техники и необходимого оборудования по разминированию на этот год.

Опыт украинских военных

На заседании партнеры Украины заинтересовались опытом Минобороны, ВСУ и других Сил безопасности и обороны Украины в разминировании. Поэтому, по инициативе Литвы и Украины будут созданы рабочие группы, которые будут изучать новейшую методику содержания и обслуживания инженерных заграждений и инновации в противоминной деятельности. В частности, сосредоточатся на использовании БПЛА и искусственного интеллекта во время нетехнического обследования.

Кроме этого, Берегуля передал западным партнерам утвержденную в Минобороны Украины "Дорожную карту Коалиции возможностей по разминированию до 2035 года".