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Украина получит 450 млн долларов на здравоохранение

Украина, Вторник 10 декабря 2024 08:14
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Украина получит 450 млн долларов на здравоохранение Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина получит 454 млн долларов от Всемирного банка для развития сферы здравоохранения. Денежные средства необходимы для приоритетного финансирования по программе медицинских гарантий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

Как отметил Шмыгаль, деньги будут предоставлены в рамках проекта THRIVE, направленного на помощь в реформировании системы здравоохранения и усилении ее эффективности в условиях войны.

По его данным, финансирование программы осуществляется посредством правительства Японии, Всемирного банка, а также гранта от фонда URTF.

Шмыгаль сообщил, что THRIVE является частью масштабной международной поддержки Украины, охватывающей также образование, транспорт, энергетику, агросектор и другие отрасли, пострадавшие в результате российской агрессии.

Помощь Украине

Напомним, финансовая помощь Украине поступает по разным каналам. Такие страны, как США и Япония в большинстве своем предоставляют ее через механизмы Всемирного банка.

Япония является одним из самых больших доноров бюджетной поддержки Украины с начала войны. Только в 2024 году она предоставила Украине 2,2 млрд долларов, из которых кредиты – 1,5 млрд долларов, гранты 700 млн долларов.

Всего с 2022 года Япония выделила Украине 6,4 млрд долларов. Больше выделили только ЕС и США.

Кроме того, Япония выделит еще 660 млн долларов по проекту Всемирного банка. Деньги пойдут на субсидии на жилищно-коммунальные услуги и помощь ВПЛ.

Базовый сценарий макропрогноза НБУ предполагает сохранение значительной внешней финансовой поддержки, прежде всего в 2025 году. Прогноз предусматривает привлечение международного финансирования в размере около 42 млрд долларов в 2024 году, 38 млрд долларов в 2025 году и 25 млрд долларов в 2026 году.

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