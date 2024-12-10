Украина получит 450 млн долларов на здравоохранение
Украина получит 454 млн долларов от Всемирного банка для развития сферы здравоохранения. Денежные средства необходимы для приоритетного финансирования по программе медицинских гарантий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.
Как отметил Шмыгаль, деньги будут предоставлены в рамках проекта THRIVE, направленного на помощь в реформировании системы здравоохранения и усилении ее эффективности в условиях войны.
По его данным, финансирование программы осуществляется посредством правительства Японии, Всемирного банка, а также гранта от фонда URTF.
Шмыгаль сообщил, что THRIVE является частью масштабной международной поддержки Украины, охватывающей также образование, транспорт, энергетику, агросектор и другие отрасли, пострадавшие в результате российской агрессии.
Помощь Украине
Напомним, финансовая помощь Украине поступает по разным каналам. Такие страны, как США и Япония в большинстве своем предоставляют ее через механизмы Всемирного банка.
Япония является одним из самых больших доноров бюджетной поддержки Украины с начала войны. Только в 2024 году она предоставила Украине 2,2 млрд долларов, из которых кредиты – 1,5 млрд долларов, гранты 700 млн долларов.
Всего с 2022 года Япония выделила Украине 6,4 млрд долларов. Больше выделили только ЕС и США.
Кроме того, Япония выделит еще 660 млн долларов по проекту Всемирного банка. Деньги пойдут на субсидии на жилищно-коммунальные услуги и помощь ВПЛ.
Базовый сценарий макропрогноза НБУ предполагает сохранение значительной внешней финансовой поддержки, прежде всего в 2025 году. Прогноз предусматривает привлечение международного финансирования в размере около 42 млрд долларов в 2024 году, 38 млрд долларов в 2025 году и 25 млрд долларов в 2026 году.