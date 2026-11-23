Украина последние два месяца освобождает больше территорий, чем захватывает российская армия, а потери россиян в октябре, по визуальному подтверждению, превысили 41 тысячу военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра обороны Евгения Хмары на 72-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
"Последние два месяца Украина освобождает больше территорий, чем Россия захватывает. Масштаб потерь российской армии растет: только за октябрь визуально подтверждено более 41 тысячи человек", - сказал министр.
По его словам, Украина планирует выйти на показатель в 50 тысяч.
"Мы стремимся, чтобы Россия теряла солдат больше, чем успевает набирать", - подчеркнул Хмара.
Министр рассказал, что Силы обороны сосредотачиваются на уничтожении экипажей беспилотников противника. Параллельно масштабируют "умные" минные поля и технологии выявления маршрутов, по которым к украинским позициям проникает враг. По его словам, это делает поле боя более прозрачным.
Также расширяют килл-зону. Как пояснил Хмара, враг теряет логистику и личный состав еще до того, как доберется до украинских позиций.
Приоритетом Хмара назвал сохранение жизни украинских военных. Для этого развивают дистанционное управление беспилотными системами, строят подземные маршруты и фортификационные сооружения. Логистику на переднем крае переводят на наземные роботизированные комплексы и дроны.
Напомним, 1 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что за октябрь Силы обороны освободили 96,2 квадратного километра территории.
Это на 10,4 квадратных километра больше, чем российские войска смогли захватить за тот же период. Также, по данным Зеленского, потери армии РФ за месяц достигли 54 400 военных убитыми и тяжелоранеными, что является рекордом за время полномасштабной войны.