Что сказал Хмара о ситуации на фронте

"Последние два месяца Украина освобождает больше территорий, чем Россия захватывает. Масштаб потерь российской армии растет: только за октябрь визуально подтверждено более 41 тысячи человек", - сказал министр.

По его словам, Украина планирует выйти на показатель в 50 тысяч.

"Мы стремимся, чтобы Россия теряла солдат больше, чем успевает набирать", - подчеркнул Хмара.

Какие направления развивает Минобороны

Министр рассказал, что Силы обороны сосредотачиваются на уничтожении экипажей беспилотников противника. Параллельно масштабируют "умные" минные поля и технологии выявления маршрутов, по которым к украинским позициям проникает враг. По его словам, это делает поле боя более прозрачным.

Также расширяют килл-зону. Как пояснил Хмара, враг теряет логистику и личный состав еще до того, как доберется до украинских позиций.

Приоритетом Хмара назвал сохранение жизни украинских военных. Для этого развивают дистанционное управление беспилотными системами, строят подземные маршруты и фортификационные сооружения. Логистику на переднем крае переводят на наземные роботизированные комплексы и дроны.