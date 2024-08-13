Украина окажется под влиянием антициклона Mashal: прогноз погоды на завтра

Завтра, 14 августа, Украина окажется в зоне влияния антициклона Mashal, что обеспечит по всей стране сухую и солнечную погоду. Отсутствие атмосферных фронтов будет способствовать ясному небу.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +24 до +29 градусов, а на Закарпатье и южных регионах местами будет достигать +30 +31 градуса.

После 16 августа ожидается дальнейшее потепление, поэтому, по словам синоптика, любители тепла еще будут иметь возможность насладиться хорошей погодой.

Погода в Киеве

В Киеве ожидается сухая и солнечная погода. Ночная температура составит +11 +14 градусов, а днем столбики термометров покажут около +23 градусов.