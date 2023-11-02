Украина оказалась в "позиционной" войне. Эксперт объяснил ее риски

По словам Залужного, наибольший риск позиционной войны на истощение заключается в том, что она может затянуться на годы и утомить украинское государство.

"Журналист Time Саймон Шустер уже написал, как лица из окружения Владимира Зеленского говорят, что сидя в окопе войну не выиграешь. Это правда. Однако, чтобы наступать, нужны силы, военные не против, но как это делать? Некоторые "стратеги" рассказывали, что нужно в 3-5 раз больше людей", - пояснил Гетьман.

Он отметил, что такое преимущество личного состава не является обязательным, однако, по его словам, точно не должно быть в 3-5 раз меньше людей.

"Как можно наступать взводом на позиции батальона? Можно, если артиллерия сравняла батальон с землей, но у нас ограниченное количество снарядов. Можно, если разбить с воздуха все укрепления, но у нас нет самолетов", - пояснил Гетьман.

По его словам, продолжительная позиционная война может не очень хорошо закончиться для Украины.

"Россия накопит силы и подготовится к новым атакам. Она не собирается эту войну проигрывать и останавливаться на захваченных территориях. Сейчас ресурсы истощены, нужно время, чтобы их восстановить. И, скорее всего, это время она получит, если мы не получим больше вооружений", – добавил эксперт.

Статья Залужного

Напомним, вчера на The Economist появилась статья от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В статье отмечается, что война переходит на новый этап - "позиционный", которому присущи изнурительные бои.

Больше о том, что написал и рассказал главнокомандующий The Economist - читайте в нашем материале.

РБК-Украина разбирало на основе месседжи Залужного с военными экспертами. Подробнее читайте в материале "Что такое позиционная война и высокие ли риски для Украины. Разбор статьи Залужного о фронте".

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