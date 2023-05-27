Украина официально попросила у Германии передать дальнобойные ракеты Taurus, - СМИ

"Украина обратилась к Германии с просьбой о поставках крылатых ракет Taurus. Соответствующий запрос от украинской стороны поступил в последние дни", - цитирует издание заявление пресс-секретаря немецкого Минобороны.

Тем временем еще одна немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung пишет, что возможность такого запроса канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский якобы обсуждали в начале мая этого года.

Что этому предшествовало

Напомним, несколько дней назад депутат Бундестага Родерих Кизеветтер высказался за поставку в Украину немецких крылатых ракет Taurus.

По его словам, ракеты с радиусом действия до 500 километров позволили бы Украине "ударить по российской военной инфраструктуре далеко за линией фронта".

Как известно, около 600 Taurus были закуплены для Бундесвера десять лет назад. Из них около 150 сейчас в рабочем состоянии.

Министр обороны Германии Борис Писториус осторожно отреагировал на предложение Кизеветтера. Но отметил, что союзники "должны поддерживать Украину всеми системами, разрешенными международным правом, необходимыми для победы в этой войне".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.