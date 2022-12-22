Украина ожидает от США шагов, которые обеспечат нашу победу в 2023 году, - Порошенко

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что Украина ожидает от США и других западных союзников, кроме комплексов Patriot, истребители F-16, дальнобойную высокоточную артиллерию и ракеты, а также приглашение в НАТО в следующем году.

"Мы благодарны за глобальное лидерство США, другим странам-членам НАТО. Сегодня нужно говорить о следующих шагах, которые обеспечат нашу победу в 2023 году. Какие эти шаги могут быть? Это не просто получение Patriot. Это не просто увеличение финансовой поддержки. Есть несколько вещей, которые Украина сегодня ожидает больше всего Нам нужны военные самолеты, включая F-16 для прекращения доминирования российской федерации в воздухе, нам нужны дальнобойные и высокоточные артиллерия и ракеты - для того, чтобы мы уничтожили систему логистики и командные пункты РФ на расстояниях превышают 40-50 км. Сегодня это принципиально важно для нашей победы", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, Украина заплатила очень высокую цену за возможность быть членом НАТО. И сегодня НАТО заинтересовано в Украине отнюдь не меньше, чем Украина заинтересована в НАТО.

"Итак, авиация с воздушной обороной, дальнобойная высокоточная артиллерия и ракеты, а также членство в НАТО. Это то, что Украина и украинцы ждут этого визита", - резюмировал он.