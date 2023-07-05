Украина ожидает, что международные партнеры присоединятся к разблокированию морских портов, - ICC Ukraine

"У России нет никаких оснований останавливать, ухаживать или препятствовать движению судов. Блокирование украинских портов и угроза судоходству имеет все признаки морского пиратства. ИСС системно противодействует этим проявлениям по всему миру уже не один год. Но в таких масштабах с проблемой мир столкнулся впервые", - заметил Щелкунов.

Он также добавил, что предпосылкой развития экономики любой страны есть ее способность торговать без запретов и ограничений. И именно поэтому Россия блокирует морское судоходство, которое для Украины было самым эффективным экспортным маршрутом.

"Чтобы страна развивалась, она продавать на экспорт больше, чем импортировать. Основные наши экспортные направления - зерно, металлорудная продукция и химия, и железнодорожные пункты пропуска априори не могут удовлетворить спрос этих отраслей на экспорт. Отсутствие логистики приводит к сокращению производства, сокращению поступлений в бюджета, остановки предприятий и увольнения работников. К сожалению, агрессор это тоже знает. Отсюда и причина блокирования украинской морской логистики. Но сняв блокаду, Украина сможет значительно улучшить свою экономическую ситуацию", - заметил Щелкунов.

Главным аргументом в разблокировании портов, безусловно, успехи Украины на фронте, подчеркнул он. В то же время существует большое количество дополнительных механизмов, которые могут задействовать наши партнеры - в частности, обеспечить безопасность судоходства, а также создать пул компаний для страхования военных рисков.

"То есть вторым направлением работы власти должны быть активные усилия на дипломатическом фронте. И все эти направления работы должны быть задействованы в комплексе: успехи украинских вооруженных сил, гарантии безопасности партнеров, совместные работы по разминированию акватории и страховая поддержка", - резюмировал Щелкунов.

Как известно, ранее американский дипломат Курт Волкер призвал страны НАТО давать военный ответ в случае, если РФ будет атаковать коммерческие суда в международных водах Черного моря - ведь это акт пиратства.

В свою очередь вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что Украина нуждается в свободном морском экспорте, и призвал международное сообщество объединиться для разблокирования украинских портов.