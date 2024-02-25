Украина ожидает получить от США до 12 млрд долларов финпомощи в этом году, - Шмыгаль

"Мы ожидаем от США в этом году 11, 8 млрд долларов помощи. Это то, о чем мы договаривались. Мы глубоко убеждены, что США не оставят Украину в одиночестве с точки зрения и финансовой поддержки, и вооруженной, потому что они объединены в один пакет. Поэтому ожидаем решения Конгресса после двухнедельного перерыва в их работе", - заявил премьер-министр.

Помощь Украине от США

В прошлом году Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также охрану американской границы. Республиканцы отказались поддерживать инициативу. Они требовали более жестких мер по охране границ. Таким образом, помощь Украине стала зависимой от позиции членов Республиканской партии.

Недавно в Сенате США начали рассматривать законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню без денег для границы. Уже 3 февраля, его поддержали сенаторы.

Для того чтобы законопроект вступил в силу, он еще должен пройти Палату представителей и быть подписан президентом Джо Байденом.

"Украина. Год 2024"

Как рассказывал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сегодня, 25 февраля, состоится пресс-конференция с участием топ-спикеров от власти, военно-политического руководства, премьер-министра, главы Верховной рады, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Министерства стратегической промышленности, Офиса президента и лично президента.

Во время форума поднимут вопросы: