RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина ожидает получить от США до 12 млрд долларов финпомощи в этом году, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В течение 2024 года Украина ожидает получить от Соединенных Штатов Америки (США) 11,8 млрд долларов финансовой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время форума "Украина. Год 2024".

"Мы ожидаем от США в этом году 11, 8 млрд долларов помощи. Это то, о чем мы договаривались. Мы глубоко убеждены, что США не оставят Украину в одиночестве с точки зрения и финансовой поддержки, и вооруженной, потому что они объединены в один пакет. Поэтому ожидаем решения Конгресса после двухнедельного перерыва в их работе", - заявил премьер-министр.

Помощь Украине от США

В прошлом году Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также охрану американской границы. Республиканцы отказались поддерживать инициативу. Они требовали более жестких мер по охране границ. Таким образом, помощь Украине стала зависимой от позиции членов Республиканской партии.

Недавно в Сенате США начали рассматривать законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню без денег для границы. Уже 3 февраля, его поддержали сенаторы.

Для того чтобы законопроект вступил в силу, он еще должен пройти Палату представителей и быть подписан президентом Джо Байденом.

"Украина. Год 2024"

Как рассказывал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сегодня, 25 февраля, состоится пресс-конференция с участием топ-спикеров от власти, военно-политического руководства, премьер-министра, главы Верховной рады, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Министерства стратегической промышленности, Офиса президента и лично президента.

Во время форума поднимут вопросы:

  • развития и будущего армии Украины;
  • внедрения современных технологий;
  • вступления Украины в Европейский союз и НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВойна в Украине