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Украина ожидает активизации расследования ООН по сотрудничеству Ирана и РФ, - Кулеба

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Вторник 18 июля 2023 04:15
Украина ожидает активизации расследования ООН по сотрудничеству Ирана и РФ, - Кулеба Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Украина ожидает, что Организация Объединенных Наций активизирует свои усилия по расследованию роли Ирана в поставке РФ дронов-камикадзе.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

"Украинцы почти каждый день страдают от атак дронов, и это большая проблема для нас, а также для международного сообщества в целом, если страны вроде Ирана по-прежнему смогут поставлять России такое мощное оружие", - сказал он.

Кулеба отметил, что Украина работает с союзниками по НАТО и другими организациями по укреплению ПВО, чтобы иметь возможность сбивать все воздушные угрозы.

Расследование ООН по Ирану

Россия активно использует иранские дроны типа Shahed для атак по территории Украины. Сначала страны отрицали свое сотрудничество, несмотря на многочисленные доказательства его наличия, однако в ноябре 2022 года Тегеран изменил позицию и признал свою причастность.

Недавно США, Франция, Великобритания, Албания и Украина обратились к ООН с призывом провести расследование военного сотрудничества Ирана и России, в частности, по передаче дронов.

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Дмитрий Кулеба Иран ООН Российская Федерация
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