RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Украина обменялась списками военнопленных с Россией

Фото: Украина получила от России списки военнопленных (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина получила от Российской Федерации списки военнопленных. Представители с обеих сторон встретились сегодня, 8 ноября, на территории Республики Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.

При содействии белорусской стороны, на территории Республики Беларусь, при участии МККК украинский омбудсмен встретился с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой.

Он сообщил, что во время встречи они с Москальковой обменялись списками военнопленных.

Кроме того, Лубинец заявил, что пообщался с руководством миссий МККК в Украине и России.

"В очередной раз настаивал на доступе МККК к украинским военнопленным и гражданским! Отмечу, что взаимодействие с российским уполномоченным по правам человека провожу для решения гуманитарных вопросов, возвращения домой украинцев, получения информации о наших гражданах в РФ", - подчеркнул он.

Новый формат общения с военнопленными

Омбудсмен также заявил, что во время встречи они положили начало новому формату.

"Обменялись письмами. Передали письма от украинских родственников к украинским военнопленным в РФ", - объяснил он.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Украину сегодня вернули тела 563 павших защитников по результатам репатриационных мер.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины