Украина обменялась списками военнопленных с Россией

Украина получила от Российской Федерации списки военнопленных. Представители с обеих сторон встретились сегодня, 8 ноября, на территории Республики Беларусь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.
При содействии белорусской стороны, на территории Республики Беларусь, при участии МККК украинский омбудсмен встретился с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой.
Он сообщил, что во время встречи они с Москальковой обменялись списками военнопленных.
Кроме того, Лубинец заявил, что пообщался с руководством миссий МККК в Украине и России.
"В очередной раз настаивал на доступе МККК к украинским военнопленным и гражданским! Отмечу, что взаимодействие с российским уполномоченным по правам человека провожу для решения гуманитарных вопросов, возвращения домой украинцев, получения информации о наших гражданах в РФ", - подчеркнул он.
Омбудсмен также заявил, что во время встречи они положили начало новому формату.
"Обменялись письмами. Передали письма от украинских родственников к украинским военнопленным в РФ", - объяснил он.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Украину сегодня вернули тела 563 павших защитников по результатам репатриационных мер.
Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
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