Украина, Нидерланды и Еврокомиссия организуют международную конференцию по возобновлению, - Кулеба

Украина, Нидерланды и Европейская комиссия организуют международную конференцию "Восстановление справедливости для Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Кулеба по результатам встречи с министром иностранных дел Нидерландов Ханке Бряунс Слот сообщил, что Украина совместно с Нидерландами и Еврокомиссией организуют международную конференцию "Восстановление справедливости для Украины".

По данным министерства, конференцию планируют провести в Гааге уже 2 апреля этого года.

Напомним, что Нидерланды вместе с Данией возглавили авиационную коалицию по обучению украинских пилотов на американских истребителях F-16. Эти страны имеют специальные авиатренажеры.

Буквально сегодня президент Украины Владимир Зеленский показал видео по тренировкам украинских пилотов на F-16 в датском Денмарке.

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