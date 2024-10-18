Украина - крупнейший полигон для тестирования современных технологий, - Свириденко

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

Об инвестициях в Украину

На вопрос о том, каково видение привлечения инвестиций в Украину, учитывая то, что из-за повышения налогов у бизнеса могут начаться проблемы, министр ответила, что "бизнес сознательный и понимает, что без повышения налогов мы не сможем удерживать сектор безопасности и обороны".

"Мы не хотим сдавать ни одного сантиметра нашей земли, а для этого нам нужны ресурсы. К сожалению, международная помощь не может быть направлена на выплату зарплат военным и покупку вооружения. Мы можем финансировать сектор безопасности и обороны исключительно внутренними ресурсами. Поэтому это вынужденный шаг, но нужный", - объясняет Свириденко.

По ее словам, если говорить о привлечении инвестиций, то наиболее интересующие инвесторов сектора - это оборонная промышленность. Поскольку все понимают, что после завершения войны у Украины будет мощная армия, поэтому стране нужно обеспечивать себя вооружением.

"И кроме того, это сильная экспертная позиция. Сейчас Украина, к сожалению, самый большой полигон для тестирования современных технологий. Мы имеем не только теоретические представления об эффективности, но и опыт практического применения, который не имеют другие страны. И для многих партнеров интересно это опыт перенимать", - отметила вице-премьер.

Насчет разминирования, по ее мнению, тоже будет развиваться отрасль. Она рассказала, что это можно увидеть после того, как в Украине активно появляются новые украинские разработки для разминирования.

О заминированных территориях и как это влияет на экономику

По ее словам, до сих пор есть немало аграриев, которые не могут засевать свои поля из-за заминирования. Поэтому начали вестись подсчеты того, как это влияет на экономику, в первую очередь на аграрный сектор.

"Потери ВВП примерно 11,2 млрд ежегодно, по подсчетам Института Тони Блэра...Очевидно, что нам нужно искать возможность как убрать вызовы, которые существуют сегодня и не дают развиваться экономике", - рассказала Свириденко.

Она отметила, что для аграриев сегодня, кроме доступа к финансированию, которое частично решается через программу "5-7-9", есть разные виды поддержки. Впрочем, одна из наибольших потребностей - разминирование сельскохозяйственных земель, а также городов и сел, чтобы дети могли вернуться в школы.

"Мы вместе с Palantir запустили пилотный проект на Харьковщине, чтобы посмотреть как заминирование влияет на локальные общины. Что мы увидели? Например, этот инструмент показал, что более 7000 учеников и 765 учителей находятся в зоне риска на Харьковщине, поскольку потенциально заминированные участки расположены в около 15 км вокруг их школ", - делится Свириденко.

По ее словам, почти половина школ работает офлайн, поэтому разминирование имеет решающее значение для обеспечения безопасности детей.

"Сейчас с Palantir мы уже полноценно запускаем трехмесячный проект в Харьковской области, чтобы системно и глобально исследовать на основе big-data, какие территории должны быть разминированы в первую очередь", - сообщила вице-премьер.

По ее мнению, прогресс в разминировании достаточно быстрый.

"Год назад вместе с партнерами мы встречались на форуме по разминированию в хорватском Загребе. Тогда у нас было 18 операторов, примерно 3 тысячи саперов и 32 машины для разминирования. На сегодняшний день сертифицировано 58 операторов, количество саперов выросло до более 4 тысяч, а в полях работает 98 машин для разминирования" , - добавила Свириденко.

Об экономическом бронировании

На уточнение о том, какие планы сейчас имеет власть по экономическому бронированию, вице-премьер не дала прямого ответа из-за чувствительности вопроса.

"Вы знаете, что это сенситивный вопрос, и я на него буду отвечать больше не как министр экономики, который является главным адвокатом бизнеса. А как вице-премьер, работающий в команде, задача которой обеспечить наш сектор безопасности и обороны. Я считаю, что наша задача - обеспечение армии необходимым ресурсом", - подытожила Свириденко.